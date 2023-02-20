Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост
Заместитель председателя Центробанка России Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля, сообщила пресс-служба регулятора.
«Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост 28 февраля 2023 года», – следует из пресс-релиза Банка России.
В сообщении регулятора приводятся слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что Вестеровский создал Университет ЦБ и отвечал за «важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры».
Вестеровскому 42 года. С 2015 по 2017 г. он был директором департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом ЦБ. Заместителем председателя Банка России он стал с 2017 г. С октября 2018 г. он назначен членом совета директоров ЦБ. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, Банк России пока не сообщил.
После ЦБ Вестеровский перейдет на работу в Сбербанк, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. В «Сбере» он займет пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием». Уточняется, что Игорь Кобзарь, который исполнял обязанности главы блока «Управление благосостоянием», продолжит карьеру в «Сбере» в должности вице-президента, генерального директора «Сбербанк страхование жизни».