Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост

Вестеровскому 42 года. С 2015 по 2017 г. он был директором департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом ЦБ. Заместителем председателя Банка России он стал с 2017 г. С октября 2018 г. он назначен членом совета директоров ЦБ. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, Банк России пока не сообщил.