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Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост

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Заместитель председателя Центробанка России Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля, сообщила пресс-служба регулятора.

«Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост 28 февраля 2023 года», – следует из пресс-релиза Банка России.

В сообщении регулятора приводятся слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она отметила, что Вестеровский создал Университет ЦБ и отвечал за «важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры».

Вестеровскому 42 года. С 2015 по 2017 г. он был директором департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом ЦБ. Заместителем председателя Банка России он стал с 2017 г. С октября 2018 г. он назначен членом совета директоров ЦБ. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, Банк России пока не сообщил.

После ЦБ Вестеровский перейдет на работу в Сбербанк, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. В «Сбере» он займет пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием». Уточняется, что Игорь Кобзарь, который исполнял обязанности главы блока «Управление благосостоянием», продолжит карьеру в «Сбере» в должности вице-президента, генерального директора «Сбербанк страхование жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных