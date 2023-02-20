Чистая прибыль российских банков выросла в 1,5 раза по итогам января
Чистая прибыль работающих в России банков по итогам января выросла по РСБУ в 1,5 раза – до 258 млрд руб., следует из обзора Центробанка о развитии банковского сектора.
«Чистая прибыль сектора в январе составила 258 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении – более 25%), что в полтора раза выше результатов января 2022 г. (164 млрд руб.)», – говорится в материале.
При этом, добавили в ЦБ, банковский капитал уменьшился на 77 млрд руб. до 12 трлн руб. на фоне корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.
В обзоре также указано, что 81% от общего числа банков в России (или 263) по итогам января были прибыльными, в декабре прошлого года данный показатель составлял 222.