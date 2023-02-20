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Финансы

Чистая прибыль российских банков выросла в 1,5 раза по итогам января

Ведомости

Чистая прибыль работающих в России банков по итогам января выросла по РСБУ в 1,5 раза – до 258 млрд руб., следует из обзора Центробанка о развитии банковского сектора.

«Чистая прибыль сектора в январе составила 258 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении – более 25%), что в полтора раза выше результатов января 2022 г. (164 млрд руб.)», – говорится в материале.

При этом, добавили в ЦБ, банковский капитал уменьшился на 77 млрд руб. до 12 трлн руб. на фоне корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.

В обзоре также указано, что 81% от общего числа банков в России (или 263) по итогам января были прибыльными, в декабре прошлого года данный показатель составлял 222.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных