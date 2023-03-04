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Финансы

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 100 000 рублей

Ведомости

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 руб. без открытия банковского счета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в закон «О национальной платежной системе».

Законопроект, как пояснили в ведомстве, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Он также способствует «оперативному получению Росфинмониторингом сведений о всех сторонах операции по переводу средств», говорится в сообщении.

Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».

«При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – рассказали в ведомстве.

В августе 2022 г. Росфинмониторинг предлагал ограничить переводы без открытия счета 60 000 рублей, писал «Коммерсантъ». В Центробанке сообщили, что законопроект от Росфинмониторинга получили, в настоящее время «инициатива прорабатывается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных