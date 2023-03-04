Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 100 000 рублей

Законопроект, как пояснили в ведомстве, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Он также способствует «оперативному получению Росфинмониторингом сведений о всех сторонах операции по переводу средств», говорится в сообщении.