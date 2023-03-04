Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 100 000 рублей
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 руб. без открытия банковского счета. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно документу, изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в закон «О национальной платежной системе».
Законопроект, как пояснили в ведомстве, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Он также способствует «оперативному получению Росфинмониторингом сведений о всех сторонах операции по переводу средств», говорится в сообщении.
Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».
«При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – рассказали в ведомстве.
В августе 2022 г. Росфинмониторинг предлагал ограничить переводы без открытия счета 60 000 рублей, писал «Коммерсантъ». В Центробанке сообщили, что законопроект от Росфинмониторинга получили, в настоящее время «инициатива прорабатывается».