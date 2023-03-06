В Москве разоблачили группировку лжеброкеров

Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по заявлениям пострадавших еще в июле 2018 г. Потерпевшие утверждали, что под видом инвестиционной деятельности у них похитили несколько десятков миллионов рублей. Сейчас в материалах дела фигурирует не менее 250 пострадавших, уточняет издание. В прошлом году за дело взялся Следственный комитет РФ.