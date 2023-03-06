В Москве разоблачили группировку лжеброкеров
В Москве разоблачили группу мошенников, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, речь идет об ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». Компании арендовали офисы почти во всех небоскребах «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы. У следствия есть основания полагать, что компании и их менеджмент связаны.
Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по заявлениям пострадавших еще в июле 2018 г. Потерпевшие утверждали, что под видом инвестиционной деятельности у них похитили несколько десятков миллионов рублей. Сейчас в материалах дела фигурирует не менее 250 пострадавших, уточняет издание. В прошлом году за дело взялся Следственный комитет РФ.
Потерпевшие говорят, что реальное число пострадавших может исчисляться тысячами, но не все по тем или иным причинам обратились в полицию. Сумма похищенных денег может составлять несколько миллиардов, оценивают ущерб участники расследования.
«Коммерсантъ» пишет, что клиентов мошенники искали методом обзвона по купленным базам данных. Им предлагали бесплатные консультации в области инвестирования, а после заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства. Менеджеры компаний обещали прибыль 12-18% в месяц.
Заключить договор предлагалось при открытии «личного кабинета» у какого-либо брокера, к примеру, у зарегистрированной на Маршалловых Островах Bristol House Corporation. Правоохранители выяснили, что компания является лжеброкером и не имеет лицензии на право оказания финансовых услуг ни в одной стране мира.
Проблемы у вкладчиков начинались на этапе вывода денег со счета. Инвесторам отказывали в этом под разными предлогами — говорили, что активы попали под санкции, и утверждали, что акции якобы рухнули.
Как пишет «Коммерсантъ», бывшего гендиректора ВШУФ Виталия Фидурова по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» также находятся под стражей. Задержали их одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. Кассиру АУФИ Снежане Запорожец суд запретил определенные действия.