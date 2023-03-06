ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 сентября
Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц еще на полгода – до 9 сентября, сообщил Telegram-канал регулятора.
«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам», – говорится в сообщении.
О том, что ЦБ не видит «возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила еще в середине февраля, пообещав продлить действующие ограничения. Сейчас в России остались только те ограничения, которые важны для обеспечения финансовой стабильности, подчеркнула тогда она.
Весной прошлого года ЦБ на фоне санкций ввел валютный контроль. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 (либо в эквиваленте, если речь о других иновалютах) в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия.
Продлевается также и ограничение на продажу банками наличной валюты в кассах: организации могут продавать только доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 г. Кроме этого до 9 сентября банки не смогут взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки продолжат выдаваться в рублях.