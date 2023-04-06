Газета
Финансы

Банк России расширил функционал мобильных офисов банков

Ведомости

Банк России с 1 октября расширяет перечень банковских операций, которые могут осуществлять передвижные пункты кассовых операций, меняя их название на «мобильные офисы», а также упрощает порядок их открытия.

«Эти изменения учитывают предложения участников финансового рынка, в том числе высказанные в рамках «регуляторной гильотины». Они позволят кредитным организациям расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций», – прокомментировала нововведения пресс-служба ЦБ.

Как говорится в опубликованном указании регулятора, мобильный офис банка или его филиала сможет:

  • открывать и вести банковские счета физлиц;

  • привлекать и размещать на вкладах деньги физлиц (до востребования и на определенный срок);

  • проводить переводы по банковским счетам физлиц и без их открытия;

  • предоставлять услуги инкассации компаниям;

  • осуществлять куплю-продажу зарубежной валюты в наличной форме с физлицами.

Мобильный офис банка сможет осуществлять все или некоторые из этих операций, но, как подчеркивается в документе, функционал офиса не может сводиться исключительно к обмену валюты. Банк также сможет самостоятельно определять количество сотрудников мобильного офиса.

Ранее ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны. Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи, когда такая информация передается в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, уточнил ЦБ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных