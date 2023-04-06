Банк России расширил функционал мобильных офисов банков
Банк России с 1 октября расширяет перечень банковских операций, которые могут осуществлять передвижные пункты кассовых операций, меняя их название на «мобильные офисы», а также упрощает порядок их открытия.
«Эти изменения учитывают предложения участников финансового рынка, в том числе высказанные в рамках «регуляторной гильотины». Они позволят кредитным организациям расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций», – прокомментировала нововведения пресс-служба ЦБ.
Как говорится в опубликованном указании регулятора, мобильный офис банка или его филиала сможет:
открывать и вести банковские счета физлиц;
привлекать и размещать на вкладах деньги физлиц (до востребования и на определенный срок);
проводить переводы по банковским счетам физлиц и без их открытия;
предоставлять услуги инкассации компаниям;
осуществлять куплю-продажу зарубежной валюты в наличной форме с физлицами.
Мобильный офис банка сможет осуществлять все или некоторые из этих операций, но, как подчеркивается в документе, функционал офиса не может сводиться исключительно к обмену валюты. Банк также сможет самостоятельно определять количество сотрудников мобильного офиса.
Ранее ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны. Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи, когда такая информация передается в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, уточнил ЦБ.