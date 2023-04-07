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Финансы

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Ведомости

Мошенники стали красть деньги у клиентов банков с помощью QR-кодов, которые пользователи самостоятельно генерируют в приложении. Об этом сообщает Банк России.

По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, сообщают о подозрительном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Затем мошенники снимают наличные в банкоматах с помощью кода, который клиент самостоятельно сгенерировал в приложении банка.

«Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться», — пояснили в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, QR-код нельзя делиться ни с кем и никогда, и посоветовали также не хранить изображение с такими данными на телефоне или в распечатанном виде. Там добавили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают QR-код у клиентов.

В конце марта о новой схеме мошенничества сообщил ВТБ. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками контакт-центра банка, пытаются получить от жертвы якобы для восстановления доступа к учетной записи данные для входа или код из СМС. После получения доступа к учетной записи мошенники могут оформить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, пояснили в кредитной организации.

В таких случаях в ВТБ посоветовали немедленно прекратить общение и самостоятельно обратиться в банк для уточнения информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных