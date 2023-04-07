Банк России предупредил о новой схеме мошенничества с QR-кодами
Мошенники стали красть деньги у клиентов банков с помощью QR-кодов, которые пользователи самостоятельно генерируют в приложении. Об этом сообщает Банк России.
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, сообщают о подозрительном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Затем мошенники снимают наличные в банкоматах с помощью кода, который клиент самостоятельно сгенерировал в приложении банка.
«Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться», — пояснили в ЦБ.
В Банке России подчеркнули, QR-код нельзя делиться ни с кем и никогда, и посоветовали также не хранить изображение с такими данными на телефоне или в распечатанном виде. Там добавили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают QR-код у клиентов.
В конце марта о новой схеме мошенничества сообщил ВТБ. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками контакт-центра банка, пытаются получить от жертвы якобы для восстановления доступа к учетной записи данные для входа или код из СМС. После получения доступа к учетной записи мошенники могут оформить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, пояснили в кредитной организации.
В таких случаях в ВТБ посоветовали немедленно прекратить общение и самостоятельно обратиться в банк для уточнения информации.