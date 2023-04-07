Банк России предупредил о новой схеме мошенничества с QR-кодами

В Банке России подчеркнули, QR-код нельзя делиться ни с кем и никогда, и посоветовали также не хранить изображение с такими данными на телефоне или в распечатанном виде. Там добавили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают QR-код у клиентов.