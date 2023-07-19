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Финансы

Банки рассказали о мошенничестве с использованием фейковых фото карт

Ведомости

Российские банки выявили новую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Об этом пишут «Известия».

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что сначала злоумышленники действуют по стандартной схеме – получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.

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Чугунов подчеркнул, что новая схема обеспечивает мошенникам больше времени, чтобы вывести деньги, так как сначала человек будет обращаться в указный на карте банк.

Мошенники для генерации фото карт используют специальный Telegram-бот. Так как этот процесс удалось автоматизировать, то такой способ мошенничества может приобрести массовый характер, опасаются представители банков.

12 июля пресс-служба Сбербанка рассказала, что мошенники начали использовать новую схему с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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