Банки рассказали о мошенничестве с использованием фейковых фото карт

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что сначала злоумышленники действуют по стандартной схеме – получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.