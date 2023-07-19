Банки рассказали о мошенничестве с использованием фейковых фото карт
Российские банки выявили новую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Об этом пишут «Известия».
Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что сначала злоумышленники действуют по стандартной схеме – получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.
Чугунов подчеркнул, что новая схема обеспечивает мошенникам больше времени, чтобы вывести деньги, так как сначала человек будет обращаться в указный на карте банк.
Мошенники для генерации фото карт используют специальный Telegram-бот. Так как этот процесс удалось автоматизировать, то такой способ мошенничества может приобрести массовый характер, опасаются представители банков.
12 июля пресс-служба Сбербанка рассказала, что мошенники начали использовать новую схему с созданием фейковых сайтов, на которых можно якобы проверить, звонит ли жертве настоящий сотрудник банка или полиции. Одним из таких сайтов оказался «Единый государственный реестр», принадлежащий якобы Центробанку.