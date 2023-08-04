Фонд национального благосостояния в июле увеличился на 643 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за июль увеличился на 643,18 млрд руб., сообщил Минфин РФ.
На 1 августа объем ФНБ составил 13,313 трлн руб. (8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.), что эквивалентно $146,33 млрд. Месяцем ранее показатель составлял 12,67 трлн руб. (8,4% ВВП), или $145,5 млрд.
Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на начало месяца составил 7,18 трлн руб. ($78,9 млрд, 4,8% от прогнозируемого ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 7,27 млрд евро, 280,15 млрд китайских юаней, а также 508,8 т золота в обезличенной форме. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах ЦБ в иностранной валюте с 15 декабря 2022 г. по 31 июля 2023 г. составил $77,1 млн, что эквивалентно 7 млн руб.
В июле средства ФНБ на счетах в ЦБ в размере 2,12 млрд юаней, а также 3,1 т золота были реализованы за 44,35 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета. За июнь объем ФНБ сократился на 317,1 млрд руб. и составил 12,67 трлн руб. (8,4% ВВП), сообщали ранее в Минфине.
Как писали ранее «Ведомости», правительство может рассмотреть вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023-2024 гг. В Минфине напомнили, что бюджетное правило во время переходного периода предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на сумму в 2,9 трлн руб. в этом году и 1,3 трлн – в следующем.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.