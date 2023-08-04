Фонд национального благосостояния в июле увеличился на 643 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», правительство может рассмотреть вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023-2024 гг. В Минфине напомнили, что бюджетное правило во время переходного периода предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на сумму в 2,9 трлн руб. в этом году и 1,3 трлн – в следующем.