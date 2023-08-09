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Финансы

Отток ликвидности из банков в июле из-за спроса на наличные составил 400 млрд рублей

Ведомости

Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из российских банков 400 млрд руб., сообщается в аналитических материалах Центробанка.

«Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками», – говорится в материалах.

При этом прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 г. снижен на 0,8 трлн руб., до диапазона от 1,3 трлн до 2,2 трлн руб., отметил ЦБ. Месяцем ранее прогноз сохранялся на уровне 2,5-3,1 трлн руб. Регулятор связал изменение прогноза с повышением оценки роста наличных денег в обращении в 2023 г. до 2-2,5 трлн руб.

В июне отток ликвидности из банков составил 500 млрд руб., причем 100 млрд руб. россияне забрали 23–25 июня на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщал ЦБ.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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