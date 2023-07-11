ЦБ: спрос на наличные привел к оттоку из банков 500 млрд рублей в июне

В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.