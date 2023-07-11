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Финансы

ЦБ: спрос на наличные привел к оттоку из банков 500 млрд рублей в июне

Ведомости

Отток ликвидности из российских банков в июне из-за спроса на наличные зафиксирован в объеме 500 млрд руб. 20% от этой суммы россияне сняли на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, следует из аналитических материалов Центробанка.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб., из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23–25 июня», – говорится в материалах.

Регулятор при этом подчеркнул, что увеличение объема наличных в обращении не окажет негативного влияния на проведение денежно-кредитной политики, а отток ликвидности будет учтен при определении параметров проведения операций ЦБ с банками.

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Прогноз структурного профицита ликвидности на конец этого года сохраняется на уровне 2,5-3,1 трлн руб., добавил регулятор.

В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.

10 июля ЦБ сообщил, что всплеск волатильности на валютном рынке «вследствие внутриполитических событий» носил кратковременный характер. Россияне на фоне неопределенности 24 июня приобрели валюты на 7,1 млрд руб., но на фоне продаж в остальные дни покупки валюты по итогам месяца составили всего 300 млн руб. При этом, по оценкам ЦБ, рубль ослаб не из-за произошедшего 24 июня вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», а из-за снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами почти на 23% (до $7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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