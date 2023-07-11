ЦБ: спрос на наличные привел к оттоку из банков 500 млрд рублей в июне
Отток ликвидности из российских банков в июне из-за спроса на наличные зафиксирован в объеме 500 млрд руб. 20% от этой суммы россияне сняли на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, следует из аналитических материалов Центробанка.
«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб., из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23–25 июня», – говорится в материалах.
Регулятор при этом подчеркнул, что увеличение объема наличных в обращении не окажет негативного влияния на проведение денежно-кредитной политики, а отток ликвидности будет учтен при определении параметров проведения операций ЦБ с банками.
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец этого года сохраняется на уровне 2,5-3,1 трлн руб., добавил регулятор.
В мае заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем. По его оценке, ситуация объясняется тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли.
10 июля ЦБ сообщил, что всплеск волатильности на валютном рынке «вследствие внутриполитических событий» носил кратковременный характер. Россияне на фоне неопределенности 24 июня приобрели валюты на 7,1 млрд руб., но на фоне продаж в остальные дни покупки валюты по итогам месяца составили всего 300 млн руб. При этом, по оценкам ЦБ, рубль ослаб не из-за произошедшего 24 июня вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», а из-за снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами почти на 23% (до $7 млрд).