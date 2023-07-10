Банк России оценил влияние мятежа ЧВК «Вагнер» на состояние рубля
Всплеск волатильности на валютном рынке «вследствие внутриполитических событий» носил кратковременный характер, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
«Население на фоне неопределенности 24 июня приобрело валюты на 7,1 млрд руб., в целом за месяц за счет продаж в остальные дни покупки валюты составили всего 300 млн руб.», – говорится в релизе.
При этом, по оценкам ЦБ, рубль ослаб не из-за произошедшего 24 июня вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», а из-за снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами почти на 23% (до $7 млрд). В обзоре регулятора отмечается, что «рост неопределенности» поспособствовал всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках.
«Котировки на покупку валюты колебались в широком диапазоне. При этом физические лица приобрели в выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд руб., 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту», – уточняется в обзоре.
Евро и доллар начали рост с 26 июня, после попытки вооруженного мятежа в России. Тогда курс доллара поднимался выше 87 руб., а евро – выше 95 руб. 6 июля американская валюта стоила выше 92 руб., а европейская превысила 100 руб. По состоянию на 18:58 мск 10 июля американская валюта достигала 90,47 руб., а евро опустился ниже 100 руб. и составлял 99,45 руб.
30 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор учтет динамику курса на следующем заседании по ключевой ставке, но не видит сейчас рисков для финансовой стабильности. Также не увидели угрозы в ослаблении рубля и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать», а что касается курса валюты – «такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности».