Банк России оценил влияние мятежа ЧВК «Вагнер» на состояние рубля

30 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор учтет динамику курса на следующем заседании по ключевой ставке, но не видит сейчас рисков для финансовой стабильности. Также не увидели угрозы в ослаблении рубля и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать», а что касается курса валюты – «такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности».