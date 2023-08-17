Газета
Финансы

В России разработают фининструмент с привязкой доходности к выручке эмитента

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал поручение создать финансовый инструмент, который обеспечил бы инвесторам доход, привязанный к объему выручки эмитента. Список поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента», – говорится в документе.

Поручение дано правительству и Банку России, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Срок исполнения поручения – до 1 декабря. Ответственным также нужно обеспечить внесение изменений в законодательство, если это будет необходимо для выполнения задачи.

Ранее по теме: Путин поддержал создание облигаций с привязкой к выручке эмитентов

26 мая в ходе совещания с членами «Деловой России» глава государства отметил, что у российских компаний сейчас не так много инструментов для привлечения финансирования и расширение их разнообразия приветствуется, особенно на фоне концентрации у населения значительных накоплений. На мероприятии президент бизнес-объединения Павел Титов выступил с предложением ввести новый тип инструментов – облигации с привязкой доходности к выручке эмитента. По его мнению, существующие инструменты не до конца отвечают на запросы инвесторов и эмитентов, так как акции слишком рискованны, а облигации не дают потенциала для увеличения доходности.

Тогда Путин обратил внимание, что при реализации таких облигаций крайне важен вопрос гарантий для тех, кто их приобретает, особенно если используются пенсионные накопления. При этом подобные гарантии не должны нести дополнительных рисков для государства. Набиуллина назвала идею неплохой, отметив, что остается неясным, как компания будет проводить выплаты в случае убыточности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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