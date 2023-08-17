В России разработают фининструмент с привязкой доходности к выручке эмитента

26 мая в ходе совещания с членами «Деловой России» глава государства отметил, что у российских компаний сейчас не так много инструментов для привлечения финансирования и расширение их разнообразия приветствуется, особенно на фоне концентрации у населения значительных накоплений. На мероприятии президент бизнес-объединения Павел Титов выступил с предложением ввести новый тип инструментов – облигации с привязкой доходности к выручке эмитента. По его мнению, существующие инструменты не до конца отвечают на запросы инвесторов и эмитентов, так как акции слишком рискованны, а облигации не дают потенциала для увеличения доходности.