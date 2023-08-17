В России разработают фининструмент с привязкой доходности к выручке эмитента
«С учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента», – говорится в документе.
Поручение дано правительству и Банку России, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Срок исполнения поручения – до 1 декабря. Ответственным также нужно обеспечить внесение изменений в законодательство, если это будет необходимо для выполнения задачи.
26 мая в ходе совещания с членами «Деловой России» глава государства отметил, что у российских компаний сейчас не так много инструментов для привлечения финансирования и расширение их разнообразия приветствуется, особенно на фоне концентрации у населения значительных накоплений. На мероприятии президент бизнес-объединения Павел Титов выступил с предложением ввести новый тип инструментов – облигации с привязкой доходности к выручке эмитента. По его мнению, существующие инструменты не до конца отвечают на запросы инвесторов и эмитентов, так как акции слишком рискованны, а облигации не дают потенциала для увеличения доходности.
Тогда Путин обратил внимание, что при реализации таких облигаций крайне важен вопрос гарантий для тех, кто их приобретает, особенно если используются пенсионные накопления. При этом подобные гарантии не должны нести дополнительных рисков для государства. Набиуллина назвала идею неплохой, отметив, что остается неясным, как компания будет проводить выплаты в случае убыточности.