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Финансы

ВТБ снизил возраст для получения ипотеки до 18 лет

Ведомости

ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки с 21 до 18 лет. Банк также уменьшил срок общего трудового стажа, требуемого для оформления ипотечного займа – с шести до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации. 

«По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину», – пояснили решение в банке. 

По данным ВТБ, в июле средняя сумма депозита вкладчиков в возрасте 18-21 года составила 388 000 руб. «При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит», – считают в ВТБ. 

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Всего по итогам семи месяцев 2023 г. ВТБ оформил 135 000 жилищных кредитов на 675 млрд руб., что на треть выше результата за аналогичный период прошлого года. 

В Сбербанке снизили минимальный возраст для оформления ипотеки с 21 до 18 лет в 2021 г. Представитель банка пояснял, что молодежь в России рано начинает работать, поэтому снижение возрастного ограничения даст молодым людям возможность начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.  

По данным сайтов крупных российских банков, с 18 лет оформить ипотеку можно также в Московском кредитном банке, банке «Открытие», с 20 лет – в Газпромбанке и Совкомбанке, с 21 года – в Альфа-банке и Райффайзенбанке.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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