ВТБ снизил возраст для получения ипотеки до 18 лет

По данным сайтов крупных российских банков, с 18 лет оформить ипотеку можно также в Московском кредитном банке, банке «Открытие», с 20 лет – в Газпромбанке и Совкомбанке, с 21 года – в Альфа-банке и Райффайзенбанке.