Глава АКРА Сухов ушел в отставку
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) принял решение о прекращении полномочий генерального директора АКРА Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа 2023 г. и переходе на должность советника совета директоров АКРА», – говорится в сообщении.
Место гендиректора займет член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. Отмечается, что с 2020 г. он возглавляет комитет по стратегии АКРА.
Свою отставку Сухов объяснил «достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании». Он уточнил, что хочет сосредоточиться в АКРА «на более творческих методологических и аналитических направлениях».
Сухова назначили генеральным директором АКРА в апреле 2020 г. Тогда основными задачами он обозначил наращивание клиентского портфеля и развитие нерейтинговых услуг.
Михаил Сухов является выпускником экономического факультета МГУ. С 1993 по 2016 г. он работал на разных должностях в Центробанке, последние четыре года занимал пост заместителя председателя Банка России. В 2016 г. перешел на должность заместителя президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ», где проработал до 2018 г. До прихода в АКРА Сухов преподавал в Банковском институте Высшей школы экономики, в настоящее время он остается сотрудником ВШЭ.