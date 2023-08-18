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Глава АКРА Сухов ушел в отставку

Ведомости

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте агентства. 

«Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) принял решение о прекращении полномочий генерального директора АКРА Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа 2023 г. и переходе на должность советника совета директоров АКРА», – говорится в сообщении.

Место гендиректора займет член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. Отмечается, что с 2020 г. он возглавляет комитет по стратегии АКРА.

Свою отставку Сухов объяснил «достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании». Он уточнил, что хочет сосредоточиться в АКРА «на более творческих методологических и аналитических направлениях». 

Сухова назначили генеральным директором АКРА в апреле 2020 г. Тогда основными задачами он обозначил наращивание клиентского портфеля и развитие нерейтинговых услуг.

Михаил Сухов является выпускником экономического факультета МГУ. С 1993 по 2016 г. он работал на разных должностях в Центробанке, последние четыре года занимал пост заместителя председателя Банка России. В 2016 г. перешел на должность заместителя президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ», где проработал до 2018 г. До прихода в АКРА Сухов преподавал в Банковском институте Высшей школы экономики, в настоящее время он остается сотрудником ВШЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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