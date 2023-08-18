Глава АКРА Сухов ушел в отставку

Михаил Сухов является выпускником экономического факультета МГУ. С 1993 по 2016 г. он работал на разных должностях в Центробанке, последние четыре года занимал пост заместителя председателя Банка России. В 2016 г. перешел на должность заместителя президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ», где проработал до 2018 г. До прихода в АКРА Сухов преподавал в Банковском институте Высшей школы экономики, в настоящее время он остается сотрудником ВШЭ.