Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 29 августа впервые с 16 августа превысил 104 руб., следует из данных торгов.
По состоянию на 15:08 мск евро торговался по 104,05 руб. (+0,84%). Перескочив за отметку в 104 руб., стоимость валюты начала снижаться. По состоянию уже на 15:11 мск курс евро составлял 103,86 руб. (+0,66%).
Ранее сегодня курс доллара также впервые с 16 августа превысил 96 руб. По состоянию на 15:11 американская валюта торговалась на уровне 96,12 руб.(+0,85%), китайский юань – 13,15 руб. (+0,77%).
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Юань торговался выше 13,8 руб.
На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.