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Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 104 рубля

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 29 августа впервые с 16 августа превысил 104 руб., следует из данных торгов.

По состоянию на 15:08 мск евро торговался по 104,05 руб. (+0,84%). Перескочив за отметку в 104 руб., стоимость валюты начала снижаться. По состоянию уже на 15:11 мск курс евро составлял 103,86 руб. (+0,66%).

Ранее сегодня курс доллара также впервые с 16 августа превысил 96 руб. По состоянию на 15:11 американская валюта торговалась на уровне 96,12 руб.(+0,85%), китайский юань – 13,15 руб. (+0,77%).

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Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Юань торговался выше 13,8 руб. 

На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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