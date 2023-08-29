Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 29 августа впервые с 16 августа превысил 96 руб., следует из данных торгов.
По состоянию на 13:36 мск доллар торговался по 96,0175 (+0,74%). На открытии торгов доллар находился в пределах 95,4–95,5 руб.
К 13:30 мск курс евро находился на отметке 103,7 руб. (+0,51%), китайский юань торговался по 13,142 руб. (+0,64%). К 13:36 рубль еще незначительно ослаб: евро торговался по 103,77 руб., юань – по 13,153 руб.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Юань торговался выше 13,8 руб.
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.