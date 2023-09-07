Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода
Банк России продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 г., сообщил регулятор.
Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что раньше они не реализовали такую возможность.
Остальные средства можно получить только в рублях. Для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной по текущему курсу Банка России. Остальные средства выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Кроме того, на шесть месяцев продлевается запрет для банков взимать комиссию с граждан при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ.
Юридическим лицам — нерезидентам наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 г. не выдаются. По другим валютам ограничений нет. Резиденты могут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены для командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.
Данную меру впервые ввели 9 марта 2022 г. После этого ограничения продлевали еще дважды, последний раз – 6 марта.