Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что раньше они не реализовали такую возможность.