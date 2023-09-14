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Международные резервы России за неделю сократились на $6,9 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России за неделю сократился на $6,9 млрд, следует из сообщения Банка России.

На 8 сентября объем международных резервов составил $576,6 млрд. За неделю он сократился на 1,2%. Такую динамику регулятор объяснил преимущественно следствием отрицательной переоценки.

По состоянию на 1 сентября объем резервов составлял $583,5 млрд. Регулятор сообщал об увеличении международных резервов вследствие положительной переоценки на $3 млрд, или на 0,5%.

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Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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