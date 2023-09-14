Международные резервы России за неделю сократились на $6,9 млрд
Объем международных резервов России за неделю сократился на $6,9 млрд, следует из сообщения Банка России.
На 8 сентября объем международных резервов составил $576,6 млрд. За неделю он сократился на 1,2%. Такую динамику регулятор объяснил преимущественно следствием отрицательной переоценки.
По состоянию на 1 сентября объем резервов составлял $583,5 млрд. Регулятор сообщал об увеличении международных резервов вследствие положительной переоценки на $3 млрд, или на 0,5%.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.