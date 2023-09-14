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Финансы

Банк России изменит с 25 сентября требования к капиталу страховщиков

Ведомости

Банк России предупредил о корректировке требований к капиталу страховщиков с 25 сентября. Нововведения, закрепленные в указании ЦБ, направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний, сообщается на сайте регулятора.

В частности, с 25 сентября регулятор в качестве превентивной меры введет прогрессивную шкалу требований к капиталу страховщиков ОСАГО, доля которых в сегменте превышает 15%, размер надбавки будет определяться ежеквартально.

«Это ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом», – считает ЦБ.

Сейчас таким страховщикам не требуется дополнительный капитал благодаря накопленным резервам, пояснил регулятор.

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Помимо этого будет закреплена уже анонсированная ранее «рассрочка» по списанию стоимости заблокированных активов в течение десяти лет для компаний, не выплачивающих дивиденды. С 25 сентября страховщики также смогут учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Регулятор также изменит требования к формированию страховых резервов – это поможет снизить нагрузку на капитал.

Указание ЦБ также расширит инвестиционные возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики, отметил регулятор.

«За счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в больших объемах», – добавили в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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