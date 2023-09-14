Банк России изменит с 25 сентября требования к капиталу страховщиков

Помимо этого будет закреплена уже анонсированная ранее «рассрочка» по списанию стоимости заблокированных активов в течение десяти лет для компаний, не выплачивающих дивиденды. С 25 сентября страховщики также смогут учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Регулятор также изменит требования к формированию страховых резервов – это поможет снизить нагрузку на капитал.