Банк России изменит с 25 сентября требования к капиталу страховщиков
Банк России предупредил о корректировке требований к капиталу страховщиков с 25 сентября. Нововведения, закрепленные в указании ЦБ, направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний, сообщается на сайте регулятора.
В частности, с 25 сентября регулятор в качестве превентивной меры введет прогрессивную шкалу требований к капиталу страховщиков ОСАГО, доля которых в сегменте превышает 15%, размер надбавки будет определяться ежеквартально.
«Это ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом», – считает ЦБ.
Сейчас таким страховщикам не требуется дополнительный капитал благодаря накопленным резервам, пояснил регулятор.
Помимо этого будет закреплена уже анонсированная ранее «рассрочка» по списанию стоимости заблокированных активов в течение десяти лет для компаний, не выплачивающих дивиденды. С 25 сентября страховщики также смогут учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Регулятор также изменит требования к формированию страховых резервов – это поможет снизить нагрузку на капитал.
Указание ЦБ также расширит инвестиционные возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики, отметил регулятор.
«За счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в больших объемах», – добавили в ЦБ.