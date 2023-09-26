Коллекторы Сбербанка начали продавать долги заемщиков из недружественных стран
Входящее в группу Сбербанка коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) продало права требования по долгу своего клиента в недружественной стране третьему лицу, сообщили в «Сбере» и АБК, пишет РБК.
Уточняется, что сумма задолженности составляла 140 млн руб., долг был продан с дисконтом 67%. «Продажа была вызвана сроками давности. Срок исковой давности – до десяти лет, и прямо на грани десяти лет мы уступили права требования третьему лицу в недружественной юрисдикции», – рассказала директор по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина.
Она назвала это «случаем один на миллион». Уткина отметила, что права приобрели юристы «в интересах другого кредитора, который был заинтересован в том, чтобы увеличить свою долю, установить контроль над имуществом должника».
Начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов пояснил изданию, что такая переуступка долгов за рубежом станет одной из стратегий организации.
После начала спецоперации в отношении банковского сектора России были введены западные санкции. Согласно им, любые расчеты с кредиторами, находящимися под санкциями, запрещены.
В конце августа Банк России ужесточил условия кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Решение принималось с целью снизить рост закредитованности населения.
В июне «Ведомости» писали, что планы по повышению надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам могут охладить рост кредитования, но в то же время накопить запасы капитала и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по кредитам. Как отмечал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, видимый результат новых мер будет растянут по времени и не должен оказать существенного влияния на объем выдаваемых ссуд.