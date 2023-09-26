Коллекторы Сбербанка начали продавать долги заемщиков из недружественных стран

В июне «Ведомости» писали, что планы по повышению надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам могут охладить рост кредитования, но в то же время накопить запасы капитала и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по кредитам. Как отмечал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, видимый результат новых мер будет растянут по времени и не должен оказать существенного влияния на объем выдаваемых ссуд.