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Финансы

Коллекторы Сбербанка начали продавать долги заемщиков из недружественных стран

Ведомости

Входящее в группу Сбербанка коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) продало права требования по долгу своего клиента в недружественной стране третьему лицу, сообщили в «Сбере» и АБК, пишет РБК.

Уточняется, что сумма задолженности составляла 140 млн руб., долг был продан с дисконтом 67%. «Продажа была вызвана сроками давности. Срок исковой давности – до десяти лет, и прямо на грани десяти лет мы уступили права требования третьему лицу в недружественной юрисдикции», – рассказала директор по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина.

Она назвала это «случаем один на миллион». Уткина отметила, что права приобрели юристы «в интересах другого кредитора, который был заинтересован в том, чтобы увеличить свою долю, установить контроль над имуществом должника».

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На это повлияло восстановление рынка цессии и рост интереса банков

Начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов пояснил изданию, что такая переуступка долгов за рубежом станет одной из стратегий организации.

После начала спецоперации в отношении банковского сектора России были введены западные санкции. Согласно им, любые расчеты с кредиторами, находящимися под санкциями, запрещены.

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В конце августа Банк России ужесточил условия кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Решение принималось с целью снизить рост закредитованности населения.

В июне «Ведомости» писали, что планы по повышению надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам могут охладить рост кредитования, но в то же время накопить запасы капитала и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по кредитам. Как отмечал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, видимый результат новых мер будет растянут по времени и не должен оказать существенного влияния на объем выдаваемых ссуд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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