Цена покупки проблемных долгов вернулась к рекордным значениям 2021 года

Стоимость просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) в марте – апреле достигла 13–18% от общей суммы задолженности, рассказали «Ведомостям» представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий «Филберт». Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 г., когда среднее значение за год составляло 13,69%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.