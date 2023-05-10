Цена покупки проблемных долгов вернулась к рекордным значениям 2021 года

Цена покупки проблемных долгов вернулась к рекордным значениям 2021 годаНа это повлияло восстановление рынка цессии и рост интереса банков
Стоимость просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) в марте – апреле достигла 13–18% от общей суммы задолженности, рассказали «Ведомостям» представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий «Филберт». Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 г., когда среднее значение за год составляло 13,69%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Цена долгов восстанавливается
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