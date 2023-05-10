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Цена покупки проблемных долгов вернулась к рекордным значениям 2021 года

На это повлияло восстановление рынка цессии и рост интереса банков
Наталья Заруцкая
Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО восстанавливается до уровней докризисного 2021 года / Максим Стулов / Ведомости

Стоимость просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) в марте – апреле достигла 13–18% от общей суммы задолженности, рассказали «Ведомостям» представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий «Филберт». Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 г., когда среднее значение за год составляло 13,69%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Цена долгов восстанавливается

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных