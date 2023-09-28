Международные резервы России за неделю сократились на $700 млн
Объем международных резервов России за неделю с 15 по 22 сентября сократился на $700 млн до $576 млрд, следует из сообщения Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 22 сентября составил $576 млрд, сократившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%, в результате операций Банка России по продаже иностранной валюты», – говорится в сообщении.
Неделей ранее регулятор сообщал, что резервы страны на 15 сентября составили 576,7 млрд, увеличившись на $100 млн.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.