Обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей представят 16 октября

Пока неизвестно, какие именно достопримечательности будут изображены на обновленных купюрах. Сейчас на купюре в 1000 руб. изображены знаковые места Ярославля – памятник Ярославу Мудрому, городской кремль, часовня на его фоне и др., а на банкноте 5000 руб. – достопримечательности Хабаровска, в том числе памятник графу Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.