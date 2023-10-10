Обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей представят 16 октября
Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Уточняется, что презентация начнется в 12:00 мск. В ней примут участие заместитель председателя ЦБ Сергей Белов и гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.
О том, что ЦБ планирует представить обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. в середине октября, ранее сообщил Белов. По его словам, купюры сохранят цветовую палитру, но получат больше защитных знаков. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», – добавил он.
Пока неизвестно, какие именно достопримечательности будут изображены на обновленных купюрах. Сейчас на купюре в 1000 руб. изображены знаковые места Ярославля – памятник Ярославу Мудрому, городской кремль, часовня на его фоне и др., а на банкноте 5000 руб. – достопримечательности Хабаровска, в том числе памятник графу Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.
Летом 2022 г. Белов рассказывал, что на 1000-рублевой банкноте могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», Чкаловская лестница, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и река Волга. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могли появиться изображения дома Севастьянова, Уральского хребта, плотины пруда на реке Исеть, панорамного вида Екатеринбурга, памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятников конструктивизма.