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Обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей представят 16 октября

Ведомости

Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. 

Уточняется, что презентация начнется в 12:00 мск. В ней примут участие заместитель председателя ЦБ Сергей Белов и гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук. 

О том, что ЦБ планирует представить обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. в середине октября, ранее сообщил Белов. По его словам, купюры сохранят цветовую палитру, но получат больше защитных знаков. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», – добавил он. 

Пока неизвестно, какие именно достопримечательности будут изображены на обновленных купюрах. Сейчас на купюре в 1000 руб. изображены знаковые места Ярославля – памятник Ярославу Мудрому, городской кремль, часовня на его фоне и др., а на банкноте 5000 руб. – достопримечательности Хабаровска,  в том числе памятник графу Муравьеву-Амурскому и мост через Амур. 

Летом 2022 г. Белов рассказывал, что на 1000-рублевой банкноте могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», Чкаловская лестница, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и река Волга. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могли появиться изображения дома Севастьянова, Уральского хребта, плотины пруда на реке Исеть, панорамного вида Екатеринбурга, памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятников конструктивизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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