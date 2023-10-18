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Финансы

ЦБ рекомендовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания

Ведомости

Банк России разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности. Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованный документ и представителя ЦБ.

Рекомендации банкам направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег и минимизацию рисков в области финансирования терроризма. Представитель регулятора пояснил, что ЦБ выявил уязвимости в эквайринговых операциях, которые позволяют использовать услугу «недобросовестными участниками рынка».

Речь идет о двух уязвимостях, уточнил он. В частности, некорректно используют эквайринговые услуги ряд кафе и ресторанов. Компании оформляли терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц и использовали их для приема оплаты от клиентов. В результате средства поступали на счета туристических компаний, крупных автосалонов или на счета граждан, а затем общепит покупал у них наличную торговую выручку.

Вторая уязвимость связана с участниками теневого игорного бизнеса, которые ведут деятельность под видом организаций, предоставляющих легальные услуги по зачислению и списанию денежных средств по платежным картам граждан. Представитель ЦБ отметил, что в документе есть рекомендации банкам, как «доработать свои системы контроля, чтобы оперативно выявлять такие операции». 

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В частности, регулятор советует банкам присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) и обеспечивать соответствие кода заявленной деятельности компании. Для этого банкам-эквайерам необходимо периодически проверять магазины и рестораны. В частности, они должны обращать внимание на число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций и др.

Также банкам рекомендуется указывать в сообщениях о платеже данные компании, включая ИНН, идентификатор POS-терминала и др. В случае подозрений об отмывании средств банкам следует провести углубленную проверку документов клиента и повысить внимание к операциям. Также допускается расторжение договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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