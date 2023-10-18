ЦБ рекомендовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания

Речь идет о двух уязвимостях, уточнил он. В частности, некорректно используют эквайринговые услуги ряд кафе и ресторанов. Компании оформляли терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц и использовали их для приема оплаты от клиентов. В результате средства поступали на счета туристических компаний, крупных автосалонов или на счета граждан, а затем общепит покупал у них наличную торговую выручку.