ЦБ рекомендовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
Рекомендации банкам направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег и минимизацию рисков в области финансирования терроризма. Представитель регулятора пояснил, что ЦБ выявил уязвимости в эквайринговых операциях, которые позволяют использовать услугу «недобросовестными участниками рынка».
Речь идет о двух уязвимостях, уточнил он. В частности, некорректно используют эквайринговые услуги ряд кафе и ресторанов. Компании оформляли терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц и использовали их для приема оплаты от клиентов. В результате средства поступали на счета туристических компаний, крупных автосалонов или на счета граждан, а затем общепит покупал у них наличную торговую выручку.
Вторая уязвимость связана с участниками теневого игорного бизнеса, которые ведут деятельность под видом организаций, предоставляющих легальные услуги по зачислению и списанию денежных средств по платежным картам граждан. Представитель ЦБ отметил, что в документе есть рекомендации банкам, как «доработать свои системы контроля, чтобы оперативно выявлять такие операции».
В частности, регулятор советует банкам присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) и обеспечивать соответствие кода заявленной деятельности компании. Для этого банкам-эквайерам необходимо периодически проверять магазины и рестораны. В частности, они должны обращать внимание на число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций и др.
Также банкам рекомендуется указывать в сообщениях о платеже данные компании, включая ИНН, идентификатор POS-терминала и др. В случае подозрений об отмывании средств банкам следует провести углубленную проверку документов клиента и повысить внимание к операциям. Также допускается расторжение договора.