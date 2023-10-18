ЦБ не будет вводить ограничения на использование цифрового рубля
Банк России не планирует вводить ограничения на использование цифрового рубля, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.
«Ограничения по видам расходования цифровых рублей, что их можно будет потратить только на ограниченный список товаров, – тоже противоречит логике цифрового рубля, поскольку этот инструмент должен быть повсеместный и удобный, поэтому никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать», – сказала она (цитата по ТАСС).
По ее словам, если задумывать какие-то ограничения, то это станет колоссальной издержкой, не приносящей никакой выгоды.
Регулятор начал разработку цифрового рубля в 2020 г. В августе этого года заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Согласно нововведению, безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.
Использование такой валюты началось 15 августа, а в тестировании участвуют 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», банк «Ак Барс», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.