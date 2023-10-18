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Финансы

ЦБ не будет вводить ограничения на использование цифрового рубля

Ведомости

Банк России не планирует вводить ограничения на использование цифрового рубля, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

«Ограничения по видам расходования цифровых рублей, что их можно будет потратить только на ограниченный список товаров, – тоже противоречит логике цифрового рубля, поскольку этот инструмент должен быть повсеместный и удобный, поэтому никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать», – сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, если задумывать какие-то ограничения, то это станет колоссальной издержкой, не приносящей никакой выгоды.

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Регулятор начал разработку цифрового рубля в 2020 г. В августе этого года заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Согласно нововведению, безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.

Использование такой валюты началось 15 августа, а в тестировании участвуют 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», банк «Ак Барс», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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