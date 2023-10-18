ЦБ не будет вводить ограничения на использование цифрового рубля

«Ограничения по видам расходования цифровых рублей, что их можно будет потратить только на ограниченный список товаров, – тоже противоречит логике цифрового рубля, поскольку этот инструмент должен быть повсеместный и удобный, поэтому никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать», – сказала она (цитата по ТАСС).