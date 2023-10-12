Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля

Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.