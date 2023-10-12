Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля
Сбербанк присоединится ко второму этапу тестирования цифрового рубля. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
«Да, будем безусловно», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Сбербанк присоединяться ко второй волне тестирования цифрового рубля.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.
Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Пока к тестированию допущены только 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.