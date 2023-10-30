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Финансы

Правительство упростило открытие банковских счетов для граждан и юрлиц 25 стран

Ведомости

Правительство России утвердило список из 25 стран, граждане и юрлица которых смогут открывать счета или вклады в российских банках в упрощенном порядке. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и ряд других дружественных стран.

«Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках», – пояснил он.

Мишустин добавил, что такое решение призвано улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров. Также это сделает более удобными поездки в Россию для туристов и предпринимателей, отметил премьер.

Кабмин утвердил страны, чьи граждане могут открыть счет в российском банке

По приезде в Россию интуристы смогут получить банковскую карту

Ранее «Ведомости» писали об утверждении кабмином списка стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. Помимо озвученных Мишустиным стран, в список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Египет, Индонезия, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

В июле 2023 г. были приняты поправки, согласно которым российские банки могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или компании. После прохождения этой процедуры турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц – от 50 000 руб., юрлиц – от 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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