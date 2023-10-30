Правительство упростило открытие банковских счетов для граждан и юрлиц 25 стран

В июле 2023 г. были приняты поправки, согласно которым российские банки могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или компании. После прохождения этой процедуры турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц – от 50 000 руб., юрлиц – от 500 000 руб.