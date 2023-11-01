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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы американского финансового регулятора.

В релизе указано, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) рассчитывает добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2% в долгосрочной перспективе, а также увеличения занятости до максимально возможных значений. «Для достижения этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне с 5,25 до 5,5% годовых», – отметили в ФРС.

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Там также добавили, что банковская система США в настоящее время находится в хорошем состоянии. При этом ужесточение кредитно-денежной политики скажется на экономической активности, безработице и инфляции. Кроме того, в ФРС допустили повышение базовой ставки в будущем, если инфляция останется высокой.

26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, с тех пор она оставалась на этом уровне без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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