ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы американского финансового регулятора.
В релизе указано, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) рассчитывает добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2% в долгосрочной перспективе, а также увеличения занятости до максимально возможных значений. «Для достижения этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне с 5,25 до 5,5% годовых», – отметили в ФРС.
Там также добавили, что банковская система США в настоящее время находится в хорошем состоянии. При этом ужесточение кредитно-денежной политики скажется на экономической активности, безработице и инфляции. Кроме того, в ФРС допустили повышение базовой ставки в будущем, если инфляция останется высокой.
26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, с тех пор она оставалась на этом уровне без изменений. Ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам сентября составила 3,7% в годовом выражении при цели в 2%. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%.