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Путин запретил взыскание средств со счетов «С» по решению судов с 2024 года

Ведомости

Запрет на взыскание и арест денежных средств и ценных бумаг со счетов типа «С» и «И» больше не распространяется на решения судов, вынесенные до 3 января этого года. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 8 апреля, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

3 января президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил обращать взыскание по исполнительным документам на деньги и ценные бумаги на счетах типа С и И, арестовывать эти активы и принимать в отношении их другие обеспечительные меры.

ЦБ ввел спецсчета типа «С» в марте 2022 г. в ответ на санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании против российских валютных резервов, а также заморозку российских активов за рубежом, в том числе принадлежащих гражданам России. Такие счета позволяли предотвратить вывод резидентами недружественных стран ценных бумаг и денег из России. 

Счета типа «И» иностранцы используют в России для инвестиций и реинвестиций. В том числе такие счета задействуют при заключении сделок по покупке зарубежной валюты в связи с репатриацией доходов, полученных в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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