Путин запретил взыскание средств со счетов «С» по решению судов с 2024 года
Запрет на взыскание и арест денежных средств и ценных бумаг со счетов типа «С» и «И» больше не распространяется на решения судов, вынесенные до 3 января этого года. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 8 апреля, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
3 января президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил обращать взыскание по исполнительным документам на деньги и ценные бумаги на счетах типа С и И, арестовывать эти активы и принимать в отношении их другие обеспечительные меры.
ЦБ ввел спецсчета типа «С» в марте 2022 г. в ответ на санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании против российских валютных резервов, а также заморозку российских активов за рубежом, в том числе принадлежащих гражданам России. Такие счета позволяли предотвратить вывод резидентами недружественных стран ценных бумаг и денег из России.
Счета типа «И» иностранцы используют в России для инвестиций и реинвестиций. В том числе такие счета задействуют при заключении сделок по покупке зарубежной валюты в связи с репатриацией доходов, полученных в России.