Путин запретил взыскание средств со счетов «С» по решению судов с 2024 года

ЦБ ввел спецсчета типа «С» в марте 2022 г. в ответ на санкции со стороны США, Евросоюза и Великобритании против российских валютных резервов, а также заморозку российских активов за рубежом, в том числе принадлежащих гражданам России. Такие счета позволяли предотвратить вывод резидентами недружественных стран ценных бумаг и денег из России.