Волатильность рубля в марте достигла минимума с 2021 года

«На последней неделе марта продажи [рубля] существенно возросли и по итогам месяца превысили значения ноября – декабря на 10%. Однако это не привело к укреплению курса. Вместе с тем волатильность рубля продолжила снижаться и по итогам месяца достигла минимальных уровней с III квартала 2021 г.», – указано в аналитическом материале ЦБ.