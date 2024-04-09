Волатильность рубля в марте достигла минимума с 2021 года
«На последней неделе марта продажи [рубля] существенно возросли и по итогам месяца превысили значения ноября – декабря на 10%. Однако это не привело к укреплению курса. Вместе с тем волатильность рубля продолжила снижаться и по итогам месяца достигла минимальных уровней с III квартала 2021 г.», – указано в аналитическом материале ЦБ.
При этом реальный эффектный курс рубля (REER), рассчитанный по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров РФ, по предварительным данным Центробанка в марте находился на 9% ниже медианного значения января 2015 г. – февраля 2024 г.
Ранее в ЦБ заявляли об относительной стабильности рубля в марте. Регулятор писал, что ослабление курса российской валюты составило только 1,5% на фоне восстановления объема чистых продаж крупнейших экспортеров РФ и из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий.
9 апреля в 18:59 мск курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 руб. впервые с 25 марта 2024 г. Курс евро, в свою очередь, к закрытию торгов был равен 100,8 руб.