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Волатильность рубля в марте достигла минимума с 2021 года

Ведомости

Волатильность рубля в марте 2024 г. достигла минимума с III квартала 2021 г., сообщает Банк России.

«На последней неделе марта продажи [рубля] существенно возросли и по итогам месяца превысили значения ноября – декабря на 10%. Однако это не привело к укреплению курса. Вместе с тем волатильность рубля продолжила снижаться и по итогам месяца достигла минимальных уровней с III квартала 2021 г.», – указано в аналитическом материале ЦБ.

При этом реальный эффектный курс рубля (REER), рассчитанный по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров РФ, по предварительным данным Центробанка в марте находился на 9% ниже медианного значения января 2015 г. – февраля 2024 г.

Ранее в ЦБ заявляли об относительной стабильности рубля в марте. Регулятор писал, что ослабление курса российской валюты составило только 1,5% на фоне восстановления объема чистых продаж крупнейших экспортеров РФ и из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий.

9 апреля в 18:59 мск курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 руб. впервые с 25 марта 2024 г. Курс евро, в свою очередь, к закрытию торгов был равен 100,8 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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