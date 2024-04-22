Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест»
Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест» по заявлению Центробанка, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что региональное отделение Центробанка обратилось в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка «Гефест» 20 марта 2024 г.
Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. В картотеке также указано, что решение может быть обжаловано в течение месяца.
28 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». В банке была назначена временная администрация ЦБ, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.
Решение было принято из-за нарушений «Гефестом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, пояснили в ЦБ. Там отметили, что за последний год неоднократно применяли к банку меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков. «Гефест» также нарушал законы в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. По информации Центробанка, из-за неэффективности и кэптивного характера бизнеса «Гефест» уже долгое время был убыточным.
По величине активов «Гефест» был 336-м в России. Банк зарегистрирован в Кимрах Тверской области. Согласно данным на сайте кредитной организации, офисы «Гефеста» находятся в Кимрах и Санкт-Петербурге. Юридическим лицам банк предлагал кредиты, открытие и ведение расчетных счетов, а также размещение свободных денежных средств. Физические лица могли получить в «Гефесте» кредиты и открыть вклад. Из финансовой отчетности следует, что за девять месяцев 2023 г. убыток банка составил 31,75 млн руб.