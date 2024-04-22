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Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест»

Ведомости

Арбитражный суд Тверской области вынес решение о ликвидации коммерческого банка «Гефест» по заявлению Центробанка, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что региональное отделение Центробанка обратилось в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка «Гефест» 20 марта 2024 г.

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов. В картотеке также указано, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

28 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». В банке была назначена временная администрация ЦБ, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Решение было принято из-за нарушений «Гефестом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, пояснили в ЦБ. Там отметили, что за последний год неоднократно применяли к банку меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков. «Гефест» также нарушал законы в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. По информации Центробанка, из-за неэффективности и кэптивного характера бизнеса «Гефест» уже долгое время был убыточным.

По величине активов «Гефест» был 336-м в России. Банк зарегистрирован в Кимрах Тверской области. Согласно данным на сайте кредитной организации, офисы «Гефеста» находятся в Кимрах и Санкт-Петербурге. Юридическим лицам банк предлагал кредиты, открытие и ведение расчетных счетов, а также размещение свободных денежных средств. Физические лица могли получить в «Гефесте» кредиты и открыть вклад. Из финансовой отчетности следует, что за девять месяцев 2023 г. убыток банка составил 31,75 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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