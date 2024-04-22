Арбитражный суд Тверской области ликвидировал банк «Гефест»

Решение было принято из-за нарушений «Гефестом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, пояснили в ЦБ. Там отметили, что за последний год неоднократно применяли к банку меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков. «Гефест» также нарушал законы в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. По информации Центробанка, из-за неэффективности и кэптивного характера бизнеса «Гефест» уже долгое время был убыточным.