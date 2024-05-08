ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни

Предполагается, что во время данного периода страховщик возьмет на себя инвестиционные риски. Кроме того, ЦБ хочет установить требования по раскрытию минимального объема информации о договоре долевого страхования жизни. Туда входит информация о страховых рисках, основаниях для отказа в выплате страховых премий, а также перечень операций, которые клиент может осуществить с инвестиционными паями.