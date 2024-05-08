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ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни

Ведомости

Банк России предложил ввести 30-дневный «период охлаждения» и специальный трехдневный «период охлаждения» при оформлении полиса долевого страхования жизни. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Предполагается, что во время данного периода страховщик возьмет на себя инвестиционные риски. Кроме того, ЦБ хочет установить требования по раскрытию минимального объема информации о договоре долевого страхования жизни. Туда входит информация о страховых рисках, основаниях для отказа в выплате страховых премий, а также перечень операций, которые клиент может осуществить с инвестиционными паями.

Проект был создан для того, чтобы обеспечить защищенность потребителей. Он также поможет, как утверждается, предотвратить злоупотребления, поскольку заключение договора долевого страхования связано с принятием потребителем на себя инвестиционного риска. Указание может вступить в силу с 1 января 2025 г.

Ранее «Ведомости» писали, что возможность развития страхового бизнеса рассматривает инвестиционная группа «Атон». Компания зарегистрировала в начале марта шесть доменных имен, из которых четыре связаны с сегментом страхования жизни (atonlife.ru, aton-life.ru, atonlifeinsurance.ru, aton-lifeinsurance.ru) и два – с сегментом нон-лайф (aton-insurance.ru и atoninsurance.ru). В «Атоне» видят большой запрос со стороны инвесторов на услуги долевого страхования жизни (ДСЖ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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