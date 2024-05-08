ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни
Банк России предложил ввести 30-дневный «период охлаждения» и специальный трехдневный «период охлаждения» при оформлении полиса долевого страхования жизни. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
Предполагается, что во время данного периода страховщик возьмет на себя инвестиционные риски. Кроме того, ЦБ хочет установить требования по раскрытию минимального объема информации о договоре долевого страхования жизни. Туда входит информация о страховых рисках, основаниях для отказа в выплате страховых премий, а также перечень операций, которые клиент может осуществить с инвестиционными паями.
Проект был создан для того, чтобы обеспечить защищенность потребителей. Он также поможет, как утверждается, предотвратить злоупотребления, поскольку заключение договора долевого страхования связано с принятием потребителем на себя инвестиционного риска. Указание может вступить в силу с 1 января 2025 г.
Ранее «Ведомости» писали, что возможность развития страхового бизнеса рассматривает инвестиционная группа «Атон». Компания зарегистрировала в начале марта шесть доменных имен, из которых четыре связаны с сегментом страхования жизни (atonlife.ru, aton-life.ru, atonlifeinsurance.ru, aton-lifeinsurance.ru) и два – с сегментом нон-лайф (aton-insurance.ru и atoninsurance.ru). В «Атоне» видят большой запрос со стороны инвесторов на услуги долевого страхования жизни (ДСЖ).