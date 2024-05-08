АСВ на первом этапе может выплатить кредиторам «Киви банка» около 21 млрд рублей

По состоянию на 26 апреля, заявления подали уже более 55 000 кредиторов на общую сумму 29,7 млрд руб. В реестр включены требования почти 46 000 заявителей на сумму 12,3 млрд руб. Заявления еще 7786 кредиторов на общую сумму 16,9 млрд руб. находятся на рассмотрении. При этом АСВ отказал 1229 заявителям (сумма требований составляла 348,7 млн руб.).