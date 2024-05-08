АСВ на первом этапе может выплатить кредиторам «Киви банка» около 21 млрд рублей
По предварительной оценке, на первоначальном этапе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может направить порядка 21 млрд руб. на расчеты с кредиторами «Киви банка». Об этом говорится в сообщении АСВ, опубликованном на Федресурсе.
«По предварительной оценке ликвидатора, <...> на удовлетворение требований кредиторов Банка на первоначальном этапе могут быть направлены денежные средства порядка 21 000 млн руб.», – сказано в сообщении.
Средства могут быть выплачены после закрытия реестра требований кредиторов банка – после 19 июня, уточнили в АСВ.
По состоянию на 26 апреля, заявления подали уже более 55 000 кредиторов на общую сумму 29,7 млрд руб. В реестр включены требования почти 46 000 заявителей на сумму 12,3 млрд руб. Заявления еще 7786 кредиторов на общую сумму 16,9 млрд руб. находятся на рассмотрении. При этом АСВ отказал 1229 заявителям (сумма требований составляла 348,7 млн руб.).
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения «Киви банка» лицензии в 4,3 млрд руб. 15 марта в АСВ сообщили, что вкладчикам уже было выплачено 3,26 млрд руб. – 75% от суммы страховой ответственности.