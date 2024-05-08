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Криптобиржа FTX пообещала вернуть деньги большинству клиентов

Ведомости

Криптобиржа FTX вернет деньги большинству клиентов – юристы по делам о банкротстве собрали активы на сумму до $16,3 млрд. Об этом пишет издание The Verge. 

Директор по реструктуризации Джон Рэй III сообщил, что FTX начнет распределять средства в течение 60 дней после одобрения суда. Сумма оказалась выше требований Федерального суда Нью-Йорка, который обязал биржу выплатить клиентам $11 млрд.

«Но есть нюанс: клиенты получат ту сумму, которую стоили их активы на момент краха FTX. <...> Некоторые кредиторы получат обратно доллары, а не цифровые активы», – отметило издание, уточнив, что эта сумма может не равняться нынешней стоимости криптовалют.

FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 г. Крах криптобиржи начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) связанной с FTX компании Alameda составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать токен FTT. 

В марте 2024 г. 32-летнего основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, заговоре и отмывании денег. Также было подтверждено его участие в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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