Криптобиржа FTX пообещала вернуть деньги большинству клиентов

В марте 2024 г. 32-летнего основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, заговоре и отмывании денег. Также было подтверждено его участие в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами.