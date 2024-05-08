Криптобиржа FTX пообещала вернуть деньги большинству клиентов
Криптобиржа FTX вернет деньги большинству клиентов – юристы по делам о банкротстве собрали активы на сумму до $16,3 млрд. Об этом пишет издание The Verge.
Директор по реструктуризации Джон Рэй III сообщил, что FTX начнет распределять средства в течение 60 дней после одобрения суда. Сумма оказалась выше требований Федерального суда Нью-Йорка, который обязал биржу выплатить клиентам $11 млрд.
«Но есть нюанс: клиенты получат ту сумму, которую стоили их активы на момент краха FTX. <...> Некоторые кредиторы получат обратно доллары, а не цифровые активы», – отметило издание, уточнив, что эта сумма может не равняться нынешней стоимости криптовалют.
FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 г. Крах криптобиржи начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) связанной с FTX компании Alameda составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать токен FTT.
В марте 2024 г. 32-летнего основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, заговоре и отмывании денег. Также было подтверждено его участие в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами.