В Британии оштрафовали Citigroup на $79 млн за ошибку при продаже бумаг
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) оштрафовали финансовый конгломерат Citigroup на 61,6 млн фунтов ($79 млн) за ошибку при продаже акций, сообщил британский регулятор.
«Фирмы, участвующие в торговых операциях, должны иметь эффективные механизмы контроля для управления рисками. CGML не смогла соответствовать стандартам, которые мы ожидаем в этой области, что и привело к сегодняшнему штрафу», – указано в сообщении Банка Англии.
В нем также сообщается, что Citigroup неоднократно получала от PRA надзорные сообщения о необходимости усиления контроля за торговыми операциями, однако недостатки в контроле торговых операций сохранялись.
По данным агентства Bloomberg, нарушение Citigroup заключалось в том, что трейдер намеревался продать корзину акций стоимостью $58 млн, но при вводе заявки допустил ошибку, в результате которой вместо нее была создана корзина стоимостью $444 млрд. Средства контроля Citigroup заблокировали часть сделки, но не ее всю. Прежде чем трейдер отменил ордер, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд.