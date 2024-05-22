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В Британии оштрафовали Citigroup на $79 млн за ошибку при продаже бумаг

Ведомости

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) оштрафовали финансовый конгломерат Citigroup на 61,6 млн фунтов ($79 млн) за ошибку при продаже акций, сообщил британский регулятор.

«Фирмы, участвующие в торговых операциях, должны иметь эффективные механизмы контроля для управления рисками. CGML не смогла соответствовать стандартам, которые мы ожидаем в этой области, что и привело к сегодняшнему штрафу», – указано в сообщении Банка Англии.

В нем также сообщается, что Citigroup неоднократно получала от PRA надзорные сообщения о необходимости усиления контроля за торговыми операциями, однако недостатки в контроле торговых операций сохранялись.

По данным агентства Bloomberg, нарушение Citigroup заключалось в том, что трейдер намеревался продать корзину акций стоимостью $58 млн, но при вводе заявки допустил ошибку, в результате которой вместо нее была создана корзина стоимостью $444 млрд. Средства контроля Citigroup заблокировали часть сделки, но не ее всю. Прежде чем трейдер отменил ордер, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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