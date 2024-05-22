В Британии оштрафовали Citigroup на $79 млн за ошибку при продаже бумаг

По данным агентства Bloomberg, нарушение Citigroup заключалось в том, что трейдер намеревался продать корзину акций стоимостью $58 млн, но при вводе заявки допустил ошибку, в результате которой вместо нее была создана корзина стоимостью $444 млрд. Средства контроля Citigroup заблокировали часть сделки, но не ее всю. Прежде чем трейдер отменил ордер, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд.