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Бывший глава банка Heartland Tri-State признал хищение у клиентов $47 млн

Ведомости

Бывший исполнительный директор американского Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс признал свою вину в хищении $47 млн со счетов клиентов для покупки криптовалюты, сообщает портал Bitcoin.comNews со ссылкой на судебные документы федерального суда Канзаса.

Сторона обвинения сообщила, что с мая по июль 2023 г. Хейнс совершил 10 банковских переводов со счетов клиентов Heartland на несколько криптовалютных счетов. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптосчета контролируются неустановленными третьими лицами. Вынесение окончательного приговора бизнесмену ожидается в августе, Хейнсу грозит до 30 лет лишения свободы.

Банк Heartland Tri-State был закрыт в конце июля 2023 г. Управлением уполномоченного по банкам штата Канзас. Кредитную организацию американские регуляторы признали неплатежеспособной. Тогда сообщалось, что закрытие банка вызвано «одной из крупнейших афер», но подробности не разглашались.

По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), активы банка Heartland Tri-State составляли около $139 млн, а депозиты – $130 млн. Dream First Bank согласился купить «практически все» обанкротившиеся активы Heartland Tri-State Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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