Бывший глава банка Heartland Tri-State признал хищение у клиентов $47 млн
Бывший исполнительный директор американского Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс признал свою вину в хищении $47 млн со счетов клиентов для покупки криптовалюты, сообщает портал Bitcoin.comNews со ссылкой на судебные документы федерального суда Канзаса.
Сторона обвинения сообщила, что с мая по июль 2023 г. Хейнс совершил 10 банковских переводов со счетов клиентов Heartland на несколько криптовалютных счетов. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптосчета контролируются неустановленными третьими лицами. Вынесение окончательного приговора бизнесмену ожидается в августе, Хейнсу грозит до 30 лет лишения свободы.
Банк Heartland Tri-State был закрыт в конце июля 2023 г. Управлением уполномоченного по банкам штата Канзас. Кредитную организацию американские регуляторы признали неплатежеспособной. Тогда сообщалось, что закрытие банка вызвано «одной из крупнейших афер», но подробности не разглашались.
По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), активы банка Heartland Tri-State составляли около $139 млн, а депозиты – $130 млн. Dream First Bank согласился купить «практически все» обанкротившиеся активы Heartland Tri-State Bank.