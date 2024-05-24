Бывший глава банка Heartland Tri-State признал хищение у клиентов $47 млн

Сторона обвинения сообщила, что с мая по июль 2023 г. Хейнс совершил 10 банковских переводов со счетов клиентов Heartland на несколько криптовалютных счетов. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптосчета контролируются неустановленными третьими лицами. Вынесение окончательного приговора бизнесмену ожидается в августе, Хейнсу грозит до 30 лет лишения свободы.