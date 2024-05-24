Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

В США разрешили листинг биржевых фондов для эфириума

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявки бирж Nasdaq, Cboe и NYSE на запуск первых спотовых ETF, привязанных к эфириуму, пишет Reuters.

Сейчас девять американских эмитентов, среди которых VanEck, ARK Investments/21Shares и BlackRock, ожидают запуска своих ETF-ETH, пишет агентство. По данным источников Reuters, отдел корпоративных финансов SEC в ближайшие дни потребует внесения изменений и обновлений в требования к запуску, в связи с чем процесс может затянуться на неопределенные сроки.

«Введение спотовых биткойн-ETF уже продемонстрировало значительные преимущества для цифровых активов и ETF, и мы считаем, что спотовые эфириум-ETF аналогичным образом обеспечат гарантии для американских инвесторов», – прокомментировал ситуацию глава отдела листинга Cboe Global Markets Роб Маррокко.

15 апреля комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга разрешила торговлю первыми спотовыми ETF, привязанными к биткойну и эфириуму. Разрешение на торговлю криптовалютными ETF получили управляющие компании China Asset Management, Harvest Global Investments, Bosera Asset Management и HashKey Capital.

11 января SEC разрешила запуск первых биткойн-ETF. Решение было принято после постановления апелляционного суда США по округу Колумбия. Согласно постановлению, SEC не смогла объяснить причины, по которым она не одобрила заявку инвесткомпании Grayscale на листинг и торговлю биткоин-ETF. Поэтому предыдущее решение комиссии было отменено и дело отправилось на повторное рассмотрение. Всего с 2018 г. по март 2023 г. комиссия отклонила 20 аналогичных заявок. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных