В США разрешили листинг биржевых фондов для эфириума

11 января SEC разрешила запуск первых биткойн-ETF. Решение было принято после постановления апелляционного суда США по округу Колумбия. Согласно постановлению, SEC не смогла объяснить причины, по которым она не одобрила заявку инвесткомпании Grayscale на листинг и торговлю биткоин-ETF. Поэтому предыдущее решение комиссии было отменено и дело отправилось на повторное рассмотрение. Всего с 2018 г. по март 2023 г. комиссия отклонила 20 аналогичных заявок.