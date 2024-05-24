В США разрешили листинг биржевых фондов для эфириума
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявки бирж Nasdaq, Cboe и NYSE на запуск первых спотовых ETF, привязанных к эфириуму, пишет Reuters.
Сейчас девять американских эмитентов, среди которых VanEck, ARK Investments/21Shares и BlackRock, ожидают запуска своих ETF-ETH, пишет агентство. По данным источников Reuters, отдел корпоративных финансов SEC в ближайшие дни потребует внесения изменений и обновлений в требования к запуску, в связи с чем процесс может затянуться на неопределенные сроки.
«Введение спотовых биткойн-ETF уже продемонстрировало значительные преимущества для цифровых активов и ETF, и мы считаем, что спотовые эфириум-ETF аналогичным образом обеспечат гарантии для американских инвесторов», – прокомментировал ситуацию глава отдела листинга Cboe Global Markets Роб Маррокко.
15 апреля комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга разрешила торговлю первыми спотовыми ETF, привязанными к биткойну и эфириуму. Разрешение на торговлю криптовалютными ETF получили управляющие компании China Asset Management, Harvest Global Investments, Bosera Asset Management и HashKey Capital.
11 января SEC разрешила запуск первых биткойн-ETF. Решение было принято после постановления апелляционного суда США по округу Колумбия. Согласно постановлению, SEC не смогла объяснить причины, по которым она не одобрила заявку инвесткомпании Grayscale на листинг и торговлю биткоин-ETF. Поэтому предыдущее решение комиссии было отменено и дело отправилось на повторное рассмотрение. Всего с 2018 г. по март 2023 г. комиссия отклонила 20 аналогичных заявок.