Регулятор Гонконга разрешил торговлю криптовалютными ETF
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга разрешила торговлю первыми спотовыми ETF, привязанными к биткойну и эфириуму. Об этом сообщил The Block.
Разрешение на торговлю криптовалютными ETF получили управляющие компании China Asset Management, Harvest Global Investments, Bosera Asset Management и HashKey Capital, уточнило издание.
China Asset Management планирует выпустить ETF на биткойны и эфириумы совместно с торговой площадкой для размещения цифровых активов OSL и брокером BOCI International. OSL станет первой площадкой для торговли такими криптовалютными ETF и обеспечит безопасность сделок с такими инструментами, уточняет оператор цифровых активов.
Harvest Global Investments собирается выпустить два криптовалютных ETF, которые также будут обращаться на OSL. Bosera Asset Management и HashKey Capital планируют управлять своими ETF совместно, партнеров по размещению компании не назвали.
Власти Гонконга разрешили регулятору выдавать торговым площадкам лицензии на размещение криптовалютных инструментов в июне 2023 г. Такие лицензии получили две торговые площадки – OSL и HashKey.