Регулятор Гонконга разрешил торговлю криптовалютными ETF

China Asset Management планирует выпустить ETF на биткойны и эфириумы совместно с торговой площадкой для размещения цифровых активов OSL и брокером BOCI International. OSL станет первой площадкой для торговли такими криптовалютными ETF и обеспечит безопасность сделок с такими инструментами, уточняет оператор цифровых активов.