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Регулятор Гонконга разрешил торговлю криптовалютными ETF

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга разрешила торговлю первыми спотовыми ETF, привязанными к биткойну и эфириуму. Об этом сообщил The Block.

Разрешение на торговлю криптовалютными ETF получили управляющие компании China Asset Management, Harvest Global Investments, Bosera Asset Management и HashKey Capital, уточнило издание. 

China Asset Management планирует выпустить ETF на биткойны и эфириумы совместно с торговой площадкой для размещения цифровых активов OSL и брокером BOCI International. OSL станет первой площадкой для торговли такими криптовалютными ETF и обеспечит безопасность сделок с такими инструментами, уточняет оператор цифровых активов. 

Harvest Global Investments собирается выпустить два криптовалютных ETF, которые также будут обращаться на OSL. Bosera Asset Management и HashKey Capital планируют управлять своими ETF совместно, партнеров по размещению компании не назвали. 

Власти Гонконга разрешили регулятору выдавать торговым площадкам лицензии на размещение криптовалютных инструментов в июне 2023 г. Такие лицензии получили две торговые площадки – OSL и HashKey. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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