ЦБ сообщил о трудностях операциях с валютами дружественных стран
Банк России наблюдает трудности в работе с валютам дружественных стран на фоне введения вторичных санкций США, сообщается в материале регулятора «Обзор финансовой стабильности».
«Наблюдавшаяся с 2022 г. положительная динамика корреспондентских отношений в валютах дружественных стран замедлилась в связи с санкциями, принятыми США в декабре 2023 г. и осложнившими взаимодействие российских банков с кредитными организациями из ряда дружественных стран», – указано в обзоре ЦБ.
30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.
17 апреля «Известия» писали, что китайские China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou прекратили принимать платежи из России в юанях.