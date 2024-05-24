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ЦБ сообщил о трудностях операциях с валютами дружественных стран

Ведомости

Банк России наблюдает трудности в работе с валютам дружественных стран на фоне введения вторичных санкций США, сообщается в материале регулятора «Обзор финансовой стабильности».

«Наблюдавшаяся с 2022 г. положительная динамика корреспондентских отношений в валютах дружественных стран замедлилась в связи с санкциями, принятыми США в декабре 2023 г. и осложнившими взаимодействие российских банков с кредитными организациями из ряда дружественных стран», – указано в обзоре ЦБ.

30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.

17 апреля «Известия» писали, что китайские China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou прекратили принимать платежи из России в юанях. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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