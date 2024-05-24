ЦБ сообщил о трудностях операциях с валютами дружественных стран

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.