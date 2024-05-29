Чистая прибыль ВТБ за январь – апрель составила 203,4 млрд рублей

Чистые операционные доходы до резервов составили 67,1 млрд руб. (-39,5%) за апрель и 337 млрд руб. (-19,4%) с начала года. Стоимость риска в апреле не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 0,4%. При этом за четыре месяца стоимость риска составила 0,5%, сократившись на 40 б. п. год к году. На создание резервов банк потратил 7 млрд руб. в апреле и 35,6 млрд руб. с начала года.