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Чистая прибыль ВТБ за январь – апрель составила 203,4 млрд рублей

Ведомости

За первые четыре месяца 2024 г. чистая прибыль ВТБ составила 203,4 млрд руб., сократившись на 2,4% относительно того же периода в 2023 г. Об этом говорится в сообщении банка о финансовых результатах по МСФО за апрель и четыре месяца текущего года.

В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Возврат на капитал группы по итогам апреля и четырех месяцев составил 42,5% и 27,4% соответственно.

Первый заместитель президента – председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что на показателе чистой прибыли в этом месяце положительно сказалось ожидаемое признание отложенного налогового актива банка «ФК Открытие». Он добавил, что ВТБ демонстрирует стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели.

Кредитный портфель в апреле увеличился на 1,3% (на 6,8% с начала года). Уточняется, что кредитование юрлиц выросло за четыре месяца на 8% до 15,1 трлн руб., а физлиц – на 4,4% до 7,3 трлн руб.

По состоянию на конец апреля совокупные средства клиентов группы составляли 24,1 трлн руб. (+7,7% с начала года). Рост средств клиентов-юрлиц с начала года составил 8,5% до 13,8 трлн руб., а клиентов-физлиц – 6,6% до 10,2 трлн руб.

Чистые операционные доходы до резервов составили 67,1 млрд руб. (-39,5%) за апрель и 337 млрд руб. (-19,4%) с начала года. Стоимость риска в апреле не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 0,4%. При этом за четыре месяца стоимость риска составила 0,5%, сократившись на 40 б. п. год к году. На создание резервов банк потратил 7 млрд руб. в апреле и 35,6 млрд руб. с начала года.

В I квартале чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась почти на 17% до 122,4 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 22,1%. В мае глава ВТБ Андрей Костин не исключил возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 г. В предыдущий раз банк выплачивал дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г. Тогда компания направила на это свыше 18 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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