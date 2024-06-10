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ВТБ не выплатит дивиденды по итогам 2023 года

Ведомости

ВТБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям первого и второго типа, сообщила пресс-служба банка после годового общего собрания акционеров.

Собрание акционеров также приняло решение консолидировать обыкновенные акции банка. Акционеры выразили готовность запустить процедуру сразу после того, как Центробанк зарегистрирует эти изменения.

Консолидация будет направлена на акции с регистрационным номером выпуска «10401000В». Номинальная стоимость обыкновенной акции – 1 коп. Коэффициент консолидации составит 5000:1, то есть 5000 штук акций номинальной стоимостью 1 коп. каждая конвертируются в одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 50 руб. каждая. Конвертацию проведут в восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

29 мая стало известно, что чистая прибыль ВТБ за первые четыре месяца 2024 г. составила 203,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 2,4%. В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Возврат на капитал группы по итогам апреля и четырех месяцев составил 42,5% и 27,4% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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