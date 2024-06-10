ВТБ не выплатит дивиденды по итогам 2023 года
ВТБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям первого и второго типа, сообщила пресс-служба банка после годового общего собрания акционеров.
Собрание акционеров также приняло решение консолидировать обыкновенные акции банка. Акционеры выразили готовность запустить процедуру сразу после того, как Центробанк зарегистрирует эти изменения.
Консолидация будет направлена на акции с регистрационным номером выпуска «10401000В». Номинальная стоимость обыкновенной акции – 1 коп. Коэффициент консолидации составит 5000:1, то есть 5000 штук акций номинальной стоимостью 1 коп. каждая конвертируются в одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 50 руб. каждая. Конвертацию проведут в восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
29 мая стало известно, что чистая прибыль ВТБ за первые четыре месяца 2024 г. составила 203,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 2,4%. В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Возврат на капитал группы по итогам апреля и четырех месяцев составил 42,5% и 27,4% соответственно.