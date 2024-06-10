ВТБ не выплатит дивиденды по итогам 2023 года

29 мая стало известно, что чистая прибыль ВТБ за первые четыре месяца 2024 г. составила 203,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 2,4%. В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Возврат на капитал группы по итогам апреля и четырех месяцев составил 42,5% и 27,4% соответственно.