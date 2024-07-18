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ЦБ предложил порядок управления рисками платформы цифрового рубля

Ведомости

Центральный банк России разработал порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Проект соответствующего положения опубликован для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.

В документе поясняется, что под приостановлением функционирования платформы понимается событие, из-за которого прекращено совершение одного или нескольких видов операций с цифровыми рублями на срок от четырех минут и более. Для бесперебойной работы системы Банк России должен создать организационную структуру, вести управление рисками. Кроме того, необходимо обеспечить взаимодействие участников и пользователей платформы с регулятором.

Проект положения, в частности, предлагает проводить регулярный мониторинг инцидентов по работы платформы, идентификацию рисков и разработку предложений по их устранению.

Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. Согласно документу, цифровой рубль – это третья национальная форма валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Валюту эмитирует ЦБ.

В начале июля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся еще 19. Президент России Владимир Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо начать полномасштабное внедрение цифрового рубля в хозяйственную деятельность и в сферу финансов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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