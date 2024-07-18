ЦБ предложил порядок управления рисками платформы цифрового рубля

В документе поясняется, что под приостановлением функционирования платформы понимается событие, из-за которого прекращено совершение одного или нескольких видов операций с цифровыми рублями на срок от четырех минут и более. Для бесперебойной работы системы Банк России должен создать организационную структуру, вести управление рисками. Кроме того, необходимо обеспечить взаимодействие участников и пользователей платформы с регулятором.