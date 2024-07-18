ЦБ предложил порядок управления рисками платформы цифрового рубля
Центральный банк России разработал порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Проект соответствующего положения опубликован для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.
В документе поясняется, что под приостановлением функционирования платформы понимается событие, из-за которого прекращено совершение одного или нескольких видов операций с цифровыми рублями на срок от четырех минут и более. Для бесперебойной работы системы Банк России должен создать организационную структуру, вести управление рисками. Кроме того, необходимо обеспечить взаимодействие участников и пользователей платформы с регулятором.
Проект положения, в частности, предлагает проводить регулярный мониторинг инцидентов по работы платформы, идентификацию рисков и разработку предложений по их устранению.
Закон о цифровом рубле был принят летом 2023 г. Согласно документу, цифровой рубль – это третья национальная форма валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Валюту эмитирует ЦБ.
В начале июля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся еще 19. Президент России Владимир Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо начать полномасштабное внедрение цифрового рубля в хозяйственную деятельность и в сферу финансов.