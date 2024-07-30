Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Матвиенко предложила запретить работу микрофинансовых организаций в России

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Центробанку подумать, возможно ли закрыть микрофинансовые организации, из-за которых россияне попадают в «реальную кабалу» и вынуждены отдавать квартиры для погашения кредитов. С такой идеей она обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на заседании совета по развитию финансового рынка при верхней палате.

«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, там деньги большие – и так далее. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна, что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» – предложила Матвиенко.

В ответ Набиуллина пояснила, что сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые и начисляют проценты и пени выше определенного законом уровня, а также используют неправомерные методы взыскания задолженности.

«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации – они уйдут в тень», – отметила глава ЦБ.

Матвиенко предложила все-таки подумать, как можно разрешить эту ситуацию.

В конце января «Ведомости» писали, что россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 г. По данным Национального бюро кредитных историй, граждане получили 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных