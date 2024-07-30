Матвиенко предложила запретить работу микрофинансовых организаций в России

В конце января «Ведомости» писали, что россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 г. По данным Национального бюро кредитных историй, граждане получили 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).