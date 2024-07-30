Матвиенко предложила запретить работу микрофинансовых организаций в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Центробанку подумать, возможно ли закрыть микрофинансовые организации, из-за которых россияне попадают в «реальную кабалу» и вынуждены отдавать квартиры для погашения кредитов. С такой идеей она обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на заседании совета по развитию финансового рынка при верхней палате.
«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, там деньги большие – и так далее. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна, что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» – предложила Матвиенко.
В ответ Набиуллина пояснила, что сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые и начисляют проценты и пени выше определенного законом уровня, а также используют неправомерные методы взыскания задолженности.
«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации – они уйдут в тень», – отметила глава ЦБ.
Матвиенко предложила все-таки подумать, как можно разрешить эту ситуацию.
В конце января «Ведомости» писали, что россияне взяли рекордное количество микрозаймов в 2023 г. По данным Национального бюро кредитных историй, граждане получили 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).