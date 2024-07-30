Raiffeisen рассматривает вероятную продажу 60% российского бизнеса
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) считает продажу 60% своего бизнеса в России наиболее вероятным сценарием. Об этом заявил главный исполнительный директор банка Йоханн Штробль, пишет Reuters.
«В настоящее время мы предполагаем, что с наибольшей вероятностью мы сможем продать около 60%, поэтому нам придется сохранить 40%», – сказал Штробль.
Он также добавил, что любая сделка должна быть одобрена российскими властями, Европейским центральным банком, регулятором Австрии и Казначейством США.
Согласно последнему отчету RBI, прибыль российского бизнеса выросла за первое полугодие на 2,8% в годовом выражении после налогообложения до 705 млн евро. На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы, 53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой.
10 июля «Ведомости» сообщали о том, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.