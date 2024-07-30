Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

RBI по итогам первого полугодия увеличила прибыль бизнеса в России на 2,8%

Ведомости

Прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) выросла за первое полугодие на 2,8% в годовом выражении после налогообложения, до 705 млн евро. На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы, 53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой. Об этом говорится в отчете компании.

Согласно отчету, чистый процентный доход бизнеса в России за первые шесть месяцев вырос на 6,8% до 745 млн евро, при этом операционная прибыль банка за отчетный период сократилась на 22,2% до 1,191 млрд евро. В компании утверждают, что продолжат работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка, однако оба варианта требуют согласования с российской и европейской сторонами. По оценке RBI, запасы его капитала могли бы покрыть все расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.

«В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сокращение объема бизнеса в России. В то же время мы продолжаем работать над продажей российского Райффайзенбанка», – сообщил генеральный директор RBI Йохан Штробль.

Как утверждают в RBI, деловые операции в России значительно сокращаются, а кредитный портфель сократился почти на 60% с начала военной операции на Украине. Также в компании заверяют, что за исключением Райффайзенбанка все корреспондентские отношения с российскими банками были прекращены.

Согласно отчету, общая консолидированная прибыль группы RBI увеличилась на 7,3% год к году, до 1,324 млрд евро, а чистая прибыль – на 8,2% до 1,436 млрд евро.

10 июля «Ведомости» сообщали о том, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных