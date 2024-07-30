RBI по итогам первого полугодия увеличила прибыль бизнеса в России на 2,8%
Прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) выросла за первое полугодие на 2,8% в годовом выражении после налогообложения, до 705 млн евро. На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы, 53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой. Об этом говорится в отчете компании.
Согласно отчету, чистый процентный доход бизнеса в России за первые шесть месяцев вырос на 6,8% до 745 млн евро, при этом операционная прибыль банка за отчетный период сократилась на 22,2% до 1,191 млрд евро. В компании утверждают, что продолжат работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка, однако оба варианта требуют согласования с российской и европейской сторонами. По оценке RBI, запасы его капитала могли бы покрыть все расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.
«В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сокращение объема бизнеса в России. В то же время мы продолжаем работать над продажей российского Райффайзенбанка», – сообщил генеральный директор RBI Йохан Штробль.
Как утверждают в RBI, деловые операции в России значительно сокращаются, а кредитный портфель сократился почти на 60% с начала военной операции на Украине. Также в компании заверяют, что за исключением Райффайзенбанка все корреспондентские отношения с российскими банками были прекращены.
Согласно отчету, общая консолидированная прибыль группы RBI увеличилась на 7,3% год к году, до 1,324 млрд евро, а чистая прибыль – на 8,2% до 1,436 млрд евро.
10 июля «Ведомости» сообщали о том, что Центробанк рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых. Собеседники «Ведомостей» заявляли, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустили, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен.