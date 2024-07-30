RBI по итогам первого полугодия увеличила прибыль бизнеса в России на 2,8%

Согласно отчету, чистый процентный доход бизнеса в России за первые шесть месяцев вырос на 6,8% до 745 млн евро, при этом операционная прибыль банка за отчетный период сократилась на 22,2% до 1,191 млрд евро. В компании утверждают, что продолжат работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка, однако оба варианта требуют согласования с российской и европейской сторонами. По оценке RBI, запасы его капитала могли бы покрыть все расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.