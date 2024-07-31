ВЭБ предоставит ГК «Элемент» кредит на 15 млрд рублей
ВЭБ.РФ предоставит кредит на 15 млрд руб. крупнейшему российскому производителю микроэлектроники «Элемент» на создание серийного производства компонентов силовой микроэлектроники. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Предприятие станет первым в России серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Планируется выпускать до 140 000 пластин в год. Это позволит увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с 2 до 70% и повысить уровень локализации силовой электронной компонентной базы (ЭКБ).
В июне стало известно, что «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и ЭКБ для базовых станций (БС) 4G и 5G. По информации источника «Ведомостей» в одной из компаний – производителей электроники, «Элемент» уже договорился с одним из отечественных сотовых операторов на запуск контрактного производства ЭКБ.
Производством компонентов для базовых станций займутся несколько входящих в группу предприятий в различных регионах. Разработка модулей будет вестись на базе Томского государственного университета (ТГУ). Для этого в июне между университетом и «Элементом» было заключено соглашение о создании научно-производственного кластера на базе университета.
«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.