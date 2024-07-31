ВЭБ предоставит ГК «Элемент» кредит на 15 млрд рублей

В июне стало известно, что «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и ЭКБ для базовых станций (БС) 4G и 5G. По информации источника «Ведомостей» в одной из компаний – производителей электроники, «Элемент» уже договорился с одним из отечественных сотовых операторов на запуск контрактного производства ЭКБ.