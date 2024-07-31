Минфин разместил ОФЗ на 38 млрд рублей

26 июля сообщалось, что по итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Согласно обзору рынка долгового капитала в апреле - июне, выпущенному «Эксперт РА», спреды к ОФЗ среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения в связи со значительным ростом котировок госбумаг за отчетный период.