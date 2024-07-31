Минфин разместил ОФЗ на 38 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г. на общую сумму 38,001 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам размещения объем спроса составил 218,767 млрд руб., а выручка от размещения – 37,532 млрд. Цена отсечения равняется 95,9600% от номинала. Уровень средневзвешенной цены от номинала составляет 95,9975%.
26 июля сообщалось, что по итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Согласно обзору рынка долгового капитала в апреле - июне, выпущенному «Эксперт РА», спреды к ОФЗ среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения в связи со значительным ростом котировок госбумаг за отчетный период.