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Минфин разместил ОФЗ на 38 млрд рублей

Ведомости

Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г. на общую сумму 38,001 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам размещения объем спроса составил 218,767 млрд руб., а выручка от размещения – 37,532 млрд. Цена отсечения равняется 95,9600% от номинала. Уровень средневзвешенной цены от номинала составляет 95,9975%.

26 июля сообщалось, что по итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Согласно обзору рынка долгового капитала в апреле - июне, выпущенному «Эксперт РА», спреды к ОФЗ среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения в связи со значительным ростом котировок госбумаг за отчетный период.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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