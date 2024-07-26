Доходности по надежным бондам превысили ставки по депозитам впервые с ноября

К началу июня объем средств граждан на депозитах составил рекордные 58,9 трлн руб. (против 54,2 трлн руб. в начале года). Он будет расти и дальше, с учетом процентов по текущим ставкам, считают в «Эксперт РА». Депозитные средства могут послужить источником притока ликвидности на фондовый рынок в случае снижения уровня ставок по банковским кредитам, отмечают эксперты.