Доходности по надежным бондам превысили ставки по депозитам впервые с ноября
По итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Об этом говорится в обзоре рынка долгового капитала в апреле-июне, выпущенном «Эксперт РА».
К концу отчетного периода доходности бондов категории «AAA» – «AA» были на 20 базисных пунктов выше максимальной ставки по депозитам среди топ-10 банков. По оценке аналитиков, такой результат поспособствует перетоку средств инвесторов из акций и депозитов в долговые инструменты. Устойчивость этого тренда будет служить фактором инвестиционной привлекательности облигаций для инвесторов, отмечается в обзоре.
К началу июня объем средств граждан на депозитах составил рекордные 58,9 трлн руб. (против 54,2 трлн руб. в начале года). Он будет расти и дальше, с учетом процентов по текущим ставкам, считают в «Эксперт РА». Депозитные средства могут послужить источником притока ликвидности на фондовый рынок в случае снижения уровня ставок по банковским кредитам, отмечают эксперты.
Агрегированные доходности бондов на первичном рынке для компаний с рейтингом «AAA» – «AA» во II квартале увеличились более чем на 500 б.п. г/г. Среди эмитентов «AA-» – «A-» рост составил более 400 б.п., для категории «BBB+» – «B-» – около 580 б.п. По прошедшим сделкам с фиксированной ставкой наблюдается расширение премии для первичного рынка ко вторичному – то же самое происходит и на рынке государственных облигаций.
Спреды к облигациям федерального займа (ОФЗ) среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения, так как котировки госбумаг за отчетный период сильно выросли, следует из обзора. Во II квартале на рынке государственных и корпоративных облигаций также сохранился высокий интерес инвесторов к флоатерам – он будет актуален и в III квартале, считают эксперты.