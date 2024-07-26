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Доходности по надежным бондам превысили ставки по депозитам впервые с ноября

Ведомости

По итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Об этом говорится в обзоре рынка долгового капитала в апреле-июне, выпущенном «Эксперт РА».

К концу отчетного периода доходности бондов категории «AAA» – «AA» были на 20 базисных пунктов выше максимальной ставки по депозитам среди топ-10 банков. По оценке аналитиков, такой результат поспособствует перетоку средств инвесторов из акций и депозитов в долговые инструменты. Устойчивость этого тренда будет служить фактором инвестиционной привлекательности облигаций для инвесторов, отмечается в обзоре. 

К началу июня объем средств граждан на депозитах составил рекордные 58,9 трлн руб. (против 54,2 трлн руб. в начале года). Он будет расти и дальше, с учетом процентов по текущим ставкам, считают в «Эксперт РА». Депозитные средства могут послужить источником притока ликвидности на фондовый рынок в случае снижения уровня ставок по банковским кредитам, отмечают эксперты.

Агрегированные доходности бондов на первичном рынке для компаний с рейтингом «AAA» – «AA» во II квартале увеличились более чем на 500 б.п. г/г. Среди эмитентов «AA-» – «A-» рост составил более 400 б.п., для категории «BBB+» – «B-» – около 580 б.п. По прошедшим сделкам с фиксированной ставкой наблюдается расширение премии для первичного рынка ко вторичному – то же самое происходит и на рынке государственных облигаций.

Спреды к облигациям федерального займа (ОФЗ) среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения, так как котировки госбумаг за отчетный период сильно выросли, следует из обзора. Во II квартале на рынке государственных и корпоративных облигаций также сохранился высокий интерес инвесторов к флоатерам – он будет актуален и в III квартале, считают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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