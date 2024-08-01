Банк «Ак Барс» восстановил работу всех сервисов после масштабного сбоя

23 июля клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка пожаловались на сбой в работе приложений и онлайн-банков. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке. Спустя день также стало известно, что в приложениях банков ВТБ и Газпромбанка произошел сбой.